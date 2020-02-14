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أخبار البلد

أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:13 م
صور الرئيس السيسي
صور الرئيس السيسي تزين تي شيرت لاعبي الزمالك
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محمد بدران
انفرد الإعلامي احمد موسي مقدمة برنامج على مسئوليتي على قناة "صدى البلد" ، بنشر مجموعة من الصور للاعبي نادى الزمالك، وهم يرتدون تيشرتات عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مذيلة بشعار "تحيا مصر"، فى قلب قطر، وذلك قبل لعب مباراة السوبر الإفريقي، والتى انتهت منذ قليل بفوز الأبيض على الترجي التونسي بنتيجة 3 - 1، والتي أقيمت على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتب احمد موسي على صفحته بموقع "فيس بوك" قائلًا : "صورة الرئيس السيسي تزين تيشيرتات لاعبي الزمالك في قلب دويلة قطر .. وعلم مصر يرفرف علي ارض الملعب .. رسالة لاعبي الزمالك .. تحيا مصر .. السيسي رئيسي وافتخر".

وتغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣_ ١ في المباراة التى أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.

وتقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالها الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

وخاص الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للكونفيدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا.
أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد
أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد
أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد
أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد
أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد
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