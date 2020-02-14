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رياضة

ماذا قال باتريس كارتيرون بعد الفوز بالسوبر الإفريقي؟

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:24 م
كارتيرون مدرب الزمالك
كارتيرون مدرب الزمالك
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إسماعيل محمود
عبر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته الغامرة، بفوز فريقه ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.
وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: "فخور جدًا بتحقيق البطولة، الفوز على بطل إفريقيا ليس سهلًا فهو فريق قوي، لكننا قدمنا مباراة استثنائية، استعدينا لهم بشك جيد كان من الممكن تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول لكننا لم نكن موفقين، وفي الشوط الثاني تعرضنا لهدف مباغت في الدقائق الأولى، لكننا تمالكنا أنفسنا حتى استطعنا تحقيق الفوز في النهاية".

وأضاف كارتيرون: "مصر كلها ستحتفل بالزمالك الليلة وأنا أعرف ذلك الأمر جيدًا، ونجحنا في التعامل مع العرضيات والهجمات المرتدة التي يتميزون بها، لكن دعونا نحتفل الآن بالبطولة".

يذكر أن نادي الزمالك قد توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على حساب نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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