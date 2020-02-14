عيد الحب يجمع عمر كمال وحسن شاكوش رغم المشاكل

تفاجأ جمهور المهرجان على السوشال ميديا في الفترة الأخيرة، بحالة من الخلاف الكبير بين نجوم المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش بسبب اغنية بنت الجيران.





وخرج حمو بيكا وعمر كمال، وهاجما حسن شاكوش، بسبب تهميشه عمرو كمال في اللقاءات التليفزيونية، بعدما أدى معه المهرجان الذي حقق نجاحا عالميا بالحصول على المركز الثاني على موقع الاستماع «ساوند كلاود» .





وظهر اليوم عمر كمال وحسن شاكوش في احتفالية عيد الحب المقامة باستاد القاهرة، حيث أحيا الثنائي الحفل وسط ترحيب كبير من الشباب الموجودين بالاستاد.





وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.