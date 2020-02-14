وزير الخارجية يعلن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة بواشنطن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجلسة الماضية في واشنطن للدول الثلاث تم التواصل فيها إلى المفاوضات الفنية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أن الجلسة الحالية ناقشت حل المنازعات وآلية المراجعة وتبادل المعلومات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق حول الملء والتشغيل.





وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي ام سي»، المذاع على فضائية «دي ام سي» ويقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أنه تم طرح رؤى الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، بمجموعة من الصياغات المشتركة، منوها أن الرؤى مختلفة بين الدول حول العناصر الرئيسية.





وأشار شكري، إلى أن هناك اتفاقا بين الدول الثلاث في مكونات الاتفاق وما يتضمنه من العناصر، مؤكدا أن البنك الدولي والجانب الأمريكي إلي الدول الثلاث ووافقوا على صياغة الاتفاق النهائي بمكوناته الفني والقانوني وطرحه في غضون أسبوع.





وأكد شكري، أنه عقب صيغة الاتفاق من الجانب الأمريكي سوف يكون جاهزا للتوقيع عليه في نهاية الشهر الجارى.