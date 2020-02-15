بتكلفة أقل.. طريقة عمل اللانشون بدون لحم بالمنزل

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل اللانشون بدون اللحمة فى المنزل لأنه من أكثر الوجبات المثالية حيث يجمع بين التكلفة المُنخفضة والقيمة الغذائية العالية والمذاق الشهي.

نقدّم إليكم طريقة عمل لانشون بيتي سادة بدون لحمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سفرة.

مقادير لانشون سادة بدون لحمة:

5 مكعب جبنة كريمة

4 مكعب مرقة لحمة

6 بيضات

لون طعام أحمر

كوب زيت

حبهان مطحون

كوب دقيق

بودرة بصل

ثوم بودرة

بابريكا