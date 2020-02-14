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أسامة حمدي: مصر من أكثر الدول استهلاكا للسكر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن مصر من أكثر الدول استهلاكا للسكر، والفرد يستهلك 90 جراما فى اليوم، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هذا الرقم لا بد ان يقل عن 50 جراما.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك ارتباطا وثيقا بين تناول السكر من ناحية وأمراض القلب والسكر وأمراض الشرايين التاجية من ناحية اخرى.

وأوضح الدكتور أسامة حمدي، أن حملة 100 مليون صحة بارقة أمل لبداية صحيحة لحل مشكلات مصر الصحية، لافتا إلى أن الوجبات السريعة والضغوط الأسرية والعصبية على الشباب تؤدي للإصابة بمرض السكر.
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