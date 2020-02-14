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رياضة

مارسيليا وشيفيلد يهنئان الزمالك بالتتويج بالسوبر الأفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:35 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
حقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد نادي الغرافة بقطر.

وهنأ نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، نظيره نادي الزمالك المصري، بالفوز بالبطولة، وذلك على حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا:"مبروك لـ "نادى الملوك والابطال" الزمالك المصري حصده لكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه!".

أما نادي مارسيليا الفرنسي فهو الآخر قام بتهنئة الزمالك على حسابه الرسمي على موقع تويتر معلقًا:"تهانينا إلى فرسان القاهرة
@ZSCOfficial
، شركاء #زعيم_فرنسا في عائلة
@pumafootball
، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي!
🏆
👏

وشهدت منطقتي ميت عقبة والمهندسين وشارع جامعة الدول العربية، احتفالات عارمة من جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي .

وتجمع المئات من جمهور نادي الزمالك في المنطقة المحيطة بمقر النادي، وداخل النادي، للاحتفال بفوز الأبيض بالبطولة الإفريقية، وكانت أبرز هتافات الجمهور:"اديله مايه، اديله نار، نادي الزمالك فريق جبار.
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