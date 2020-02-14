تعليق مثير من هاني حتحوت على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك حقق فوزا مستحقا على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة بالسوبر الأفريقي

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الزمالك توج باللقب الرابع فى تاريخه ليفض الاشتباك مع مازيمبي الكونغولى، صاحب الـ 5 بطولات دوري أبطال و3 سوبر أفريقي.

وأوضح هانى حتحوت إن هذا الفوز سيمنح الزمالك معنويات عالية قبل المواجهتين التى ستجمعه بنظيره الترجي التونسي، فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأكد هانى حتحوت إن الزمالك ينتظره مباريات قوية وهامة فى شهر فبراير الجارى، مضيفا إن الفارس الأبيض نجح فى أول اختبارين فى هذا الشهر الصعب بالفوز على الإسماعيلي والترجي بالسوبر.