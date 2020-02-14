حسن شاكوش وعمر كمال يشعلان ستاد القاهرة بـ بنت الجيران.. فيديو





وقدم حسن شاكوش ، وعمر كمال، أغنيتهما الشهيرة «بنت الجيران» التي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في ظل تفاعل الجمهور معهما وترديد كلمات الأغنية معهما.









من جهة أخرى، ووفقًا لإحصائيات نشرها موقع "Social blade" فإن القناة الخاصة بنجم المهرجانات حسن شاكوش تحقق إيرادات كبيرة من المشاهدات الخيالية لأغنية بنت الجيران.









وتجني القناة حوالي 287 ألف دولار شهريًا و3.5 مليون دولار سنويًا، بواقع 4 ملايين ونصف مليون جنيه مصري شهريًا، و54 مليون جنيه مصري سنويًا.







