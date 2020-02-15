AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يكتسح إينتراخت برباعية ويرتقي للمركز الثاني

السبت 15/فبراير/2020 - 12:20 ص
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح نادي بروسيا دورتموند، ضيفه نادي إينتراخت فرانكفورت، بأربعة أهداف نظيفة، وذلك في افتتاحية منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح البولندي لوكاس بيتشيك التسجيل لدورتموند في الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بعدها الإنجليزي جودان سانشو النتيجة لأسود الفيستيفال في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 54، أثبت النرويجي هالاند تفوقه بإحرازه الهدف الثالث، قبل أن يختتم البرتغالي جاريرو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، ارتقى نادي بروسيا دورتموند للمركز الثاني، حيث ارتفع رصيده للنقطة 42 نقطة، بينما توقف رصيد نادي إينتراخت فرانكفورت عند النقطة 28 في المركز التاسع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يكتسح دوسلدروف بخماسية.. وفرايبورج يفوز على فولفسبورج

الدوري الإنجليزي | ليستر سيتي يكتسح رفاق تريزيجيه برباعية ويواصل ملاحقة ليفربول

دوري أبطال أوروبأ.. باريس سان جيرمان يكتسح جالاتا سراي بخماسية

الدوري الإسباني: خيتافي يفوز على بلد الوليد ويصعد للمركز الرابع

الدوري الألماني .. هالاند يقود بوروسيا دورتموند للفوز على اوجسبورج بهاتريك

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برباعية ويصعد للمركز الثاني

ترشيحاتنا

استشارى تغذية ينصح بضرورة الفحص الطبي فى هذا السن.. فيديو

أجنبي .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (بيان الصحة العالمية ووزارة الصحة)

مرتضى منصور يكشف خدعته لخطف السوبر الإفريقي من الترجي

سعر ومواصفات سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3.. صور

4 أرقام قياسية من تتويج الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: اتفاق نهائي حول سد النهضة قبل نهاية فبراير الجارى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا

كاميرا مراقبة منزلية توثق عملية سرقة سيارة مرسيدس في أقل من دقيقة.. شاهد

جماهيرالزمالك بالغربية يحتفلون بالفوز بالسوبر الأفريقي.. صور