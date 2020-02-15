الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يكتسح إينتراخت برباعية ويرتقي للمركز الثاني





افتتح البولندي لوكاس بيتشيك التسجيل لدورتموند في الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بعدها الإنجليزي جودان سانشو النتيجة لأسود الفيستيفال في الدقيقة 49.





وفي الدقيقة 54، أثبت النرويجي هالاند تفوقه بإحرازه الهدف الثالث، قبل أن يختتم البرتغالي جاريرو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 74.





وبتلك النتيجة، ارتقى نادي بروسيا دورتموند للمركز الثاني، حيث ارتفع رصيده للنقطة 42 نقطة، بينما توقف رصيد نادي إينتراخت فرانكفورت عند النقطة 28 في المركز التاسع.

اكتسح نادي بروسيا دورتموند، ضيفه نادي إينتراخت فرانكفورت، بأربعة أهداف نظيفة، وذلك في افتتاحية منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.