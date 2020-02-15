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فن

ربنا يخليكى ليا ياروحى.. اوس اوس يهنئ زوجته بعيد الحب

السبت 15/فبراير/2020 - 01:26 ص
اوس اوس وزوجته
اوس اوس وزوجته
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محمد بدران
هنأ الفنان اوس اوس زوجته رويدا سالم، بمناسبة عيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير.

ونشر اوس اوس صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق :" كل عيد حب وانتى معايا وربنا يخليكى ليا ياروحى ❤️❤️❤️Happy valentine Day ".

من ناحية أخرى يشارك أوس أوس وحمدى الميرغنى يجسدان خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.


مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

ربنا يخليكى ليا ياروحى.. اوس اوس يهنئ زوجته بعيد الحب
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