شاهد.. الكمامات الطبية وفوبيا كورونا تهيمن على أسبوع الموضة في لندن.. صور

عكست الكمامات (أقنعة الوجه الطبية) التي ارتداها الحضور وعارضات الأزياء (الموديلز) خلال أسبوع الموضة في لندن أثر تأثير وخوف المشاركين من الفيروس التاجي "كورونا".





تغيب الزبائن ووسائل الإعلام الصينية عن افتتاح أسبوع الموضة أمس في لندن بشكل ملحوظ، ولم يتمكن المصممون من الكشف عن إبداعاتهم كما توقعوا لها بسبب الوباء.





وانتشرت قفازات الأيدي وأقنعة الوجه (الماسكات) الطبية في كل مكان، وقد كان من المتوقع أن يتراجع الحضور الإجمالي، حيث كان من المفترض أن يستمر الحدث 5 أيام قبل تأكيد ضرب الفيروس المميت العاصمة البريطانية.





بدأ عرض المنصة المصمم الصيني «يوهان وانج» الذي قدم مجموعة منفردة من السترات المخصّصة المستوحاة من العصر الفيكتوري في طبعات زهرية وأزياء مزينة بالدانتيل مصحوبة بمجوهرات من اللؤلؤ الفريد.





وكشف عن أن الشحنات المتأخرة أثرت على تصميم ملابسه، بالإضافة إلى استمرار قيود السفر والعمالة، يقول: "بسبب الفيروس لم تتمكن كل الأشياء المصنوعة يدويًا في الصين من الوصول، وأغلقت جميع المصانع، وأوقفت شركات الشحن عملها، لذا اضطررت إلى التقليل في المظهر".





كما كشفت «كارولين راش» الرئيسة التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني، أن أحد المصممين لم يكن قادرًا على المشاركة في العرض على الإطلاق لأن مجموعته لم تصل من دولة شرق آسيا "بسبب مشكلات لوجستية".





كان من المفترض حضور آلاف الأشخاص عروضًا تقديمية من أكثر من 60 علامة تجارية بما في ذلك Burberry و Tommy Hilfiger في أسبوع الموضة في لندن.





لكن مع وصول عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 1380 مع أكثر من 63000 شخص مصاب في الصين، تقول راش أن عدد الحاضرين هذا العام سينخفض ​​بسبب تفشي المرض.





ومع ذلك تم وضع خطط لضمان وصول الأخبار والصور لوسائل الإعلام الصينية والمشترين، واتخذ المنظمون احتياطات من خلال توفير أدوية مضادة للبكتيريا وإجراء التنظيف العميق بشكل منتظم.