الصين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2641 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الصينية في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 2641 شخصا، وتسجيل 143 حالة وفاة جديدة في جميع أنحاء البلاد.





وقالت الوزارة: "إجمالي عدد الأشخاص المصابين بالمرض منذ ظهوره وصل حتى الآن إلى 66 ألفا و492 حالة".





وأقر وزير الخارجية الصيني وانج بي بالتحدي الكبير الذي يمثله فيروس كورونا لبلاده لكنه دافع عن إدارة بكين للأزمة الناجمة عن المرض وانتقد مبالغة الدول الأخرى في رد الفعل.





ورغم تسجيل أغلب حالات العدوى والوفيات في الصين إلا أنه جرى الإعلان عن زهاء 450 حالة في نحو 24 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين منها ثلاث حالات وفاة.



