اليوم.. المنيا يعسكر بأسيوط لمواجهة البترول

قرر الجهاز الفنى لفريق المنيا ،السفر السبت إلى محافظة أسيوط للمبيت بها والدخول بمعسكر قبل مواجهة فريق بترول أسيوط ضمن الجولة الخامسة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





وصرح طارق السكران المدير الفنى للفريق ،بأنه قرر الدخول في معسكر بمحافظة أسيوط غدا والمبيت بها حتى موعد اللقاء الاحد ،استعدادا لمواجهة فريق ديروط بالقسم الثانى .





وأكد "السكران " على أهمية اللقاء لاعتباره لقاء ب٦ نقاط ،حيث يحتل فريق المنيا المركز التاسع برصيد ١٦ نقطة ،بينما يحتل فريق بترول أسيوط المركز السابع برصيد ١٨ نقطة .





وأختتم حديثه بأن صفوف الفريق مكتملة وأنه قرر ضم ٢٦ لاعبا بقائمة الفريق لمعسكر أسيوط ،وأنه اللاعبين جاهزون للقاء بحالة معنوية جيده وروح لمواصلة الانتصارات وتحسين وضع الفريق بجدود مسابقة الدورى ،ورجوع فريق المنيا لوضعه الطبيعي بين الكبار