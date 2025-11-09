قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
رياضة

السوبر المصري.. زيكو يسجل هدف التعادل لبيراميدز في شباك سيراميكا كليوباتر

زيكو
زيكو
محمد سمير

أدرك فريق بيراميدز التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات.

 

وسجل زيكو هدف التعادل لبيراميد بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من الطرف الأيسر لتصل إلى مروان حمدي الذي مررها إلى زيكو ليسدد كرة رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وأحرز أحمد بلحاج الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء سددها ببراعة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمي سيراميكا كليوباترا

مشوار الفريقين في البطولة

كان فريق سيراميكا كليوباترا قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مواجهة مثيرة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.

أما بيراميدز، فقد خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث.

يدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن تحقيق فوز معنوي يعوّض خروجه من نصف النهائي، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه أمام الأهلي. في المقابل، يسعى بيراميدز لاستعادة توازنه وتأكيد مكانته كأحد أبرز أندية الدوري المصري بعد خسارته الصعبة أمام الزمالك.

نهائي ناري بين الأهلي والزمالك

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يُقام نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بين الأهلي والزمالك في مواجهة كلاسيكية ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية.

وسيكون اللقاء بمثابة ختام مميز للبطولة، التي شهدت مشاركة قوية من الفرق الأربعة وسط تنظيم مميز في دولة الإمارات

