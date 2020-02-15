احلى عيد حب في بيتى.. محمود كهربا بعد تألقه فى مبارة المصرى

نجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف الثالث في مرمى المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت أمس باستاد المكس بالإسكندرية والمؤجلة من عمر الأسبوع السادس.





ونشر محمود كهربا صور له من اللقاء عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "احلى عيد حب في بيتى كل سنة وانتم عائلتى"





وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





ووصل الأهلي إلى النقطة 45 من 15 مباراة بالعلامة الكاملة، ليحافظ على صدارة الدوري الممتاز بفارق كبير من النقاط، مسجلًا 43 هدفًا مقابل ثلاثة أهداف فقط في مرماه.



