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رياضة

لا عزاء للشامتين.. حازم إمام يهنئ جمهور الزمالك بعد التتويج بالسوبر

السبت 15/فبراير/2020 - 03:19 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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محمد بدران
وجه حازم امام، نجم الزمالك، تهنئة خاصة لزملائه، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين امس الجمعة في استاد الغرافة بقطر.

ونشر حازم امام صورة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "مبرووووووك لجمهور نادي الزمالك العظيم ولا عزاء للشامتين أصحاب، اسهل ماتش هو الزمالك بالنسبة للترجي"

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 - 1.


تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.


وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.


وخاص الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.




لا عزاء للشامتين.. حازم إمام يهنئ جمهور الزمالك بعد التتويج بالسوبر
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