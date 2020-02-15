AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

السبت 15/فبراير/2020 - 07:52 ص
العثور على شريط كاسيت
العثور على شريط كاسيت بعد 25 سنة من فقدانه
Advertisements
عزة عاطف

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي جلست امرأة بريطانية على شاطئ جزيرة مايوركا الإسبانية لتستمتع بالبحر والشمس مع الاستماع إلى أغانيها المفضلة التي سجلتها على شريط داخل جهاز "ووكمان" قديم، لكن فجأة سقط الشريط وجرفته الأمواج بعيدًا.

 

بعد 25 عامًا من فقدان «ستيلا ويدل» شريطها المفضل على جزيرة إسبانية في عمر الـ12 عامًا، أن تجمعها به صدفة غريبة على بعد 1900 كيلومتر من مكان فقدانه وفقًا لشبكة سي إن إن، وهو ما أثار فزعها وصدمتها.

 

كانت ستيلا قد سجلت أغانيها المفضلة بنفسها على الشريط، لكنها سقط عام 1993 في البحر وظنت أنها فقدته إلى الأبد، لكن وقعت عليها الصدمة كالصاعقة عندما وجدته أمامها في معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

 

لم تصدق ستيلا نفسها إلا عندما نظرت إلى قائمة الأغاني الموجودة على القرص الصلب للشريط ووجدتها هي نفسها التي وضعتها قبل عقدين ونصف من الزمن، والغريب أن الشريط كان يعمل بكفاءة.

 

وقد بدأت قصة إنقاذ الشريط عندما وجدته الفنانة البريطانية «ماندي باركر» عام 2017 على شاطئ جزيرة فويرتيفنتورا في إسبانيا، وقررت الاحتفاظ به ووضعه في المعرض لفترة من الزمن قبل أن تسترده ستيلا مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. إيفانكا ترامب تتورط في علاقة مع أشهر جاسوس بريطاني

شاهيناز: فريد الأطرش مطربي المفضل

تنبؤات خطيرة تحققت في عام 2019

كوارث وحروب واغتيالات وزلازل وبراكين.. تنبؤات العرافين لعام 2020.. تفاصيل

عصابة باركر.. قصة أم المجرمين أخطر سيدة في القرن الماضي.. حولت أسرتها لعصابة

قسيس أراد مفاجأة زوجته.. فقتلته صخرة سقطت فوق رأسه

ترشيحاتنا

محمود عبد الحكيم: إيهاب جلال قدم موسما سيئا مع المصري.. وحسام حسن رجل المرحلة

هل يجوز للرجل أخذ مرتب زوجته بدون رضاها.. اعرف رأي العلماء

فيفي عبده تحتفل بعيد الحب.. صورة

بفستان أحمر .. شاهد.. إطلالة طليقة ماجد المصري فى عيد الحب

صحيفة سعودية: إقالة جروس من تدريب أهلي جدة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن 6 نصائح للوقاية من الأزمة القلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين