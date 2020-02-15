لليوم الثاني.. انخفاض أعداد المصابين وتزايد الوفيات بـ فيروس كورونا بالصين

أعلنت الصين، 2661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، السبت ، بالتزامن مع تصعيد الإجراءات الرامية لاحتواء تفشي المرض وطمأنة مواطنيها الذين تنتابهم حالة من القلق.





ويعد هذا الرقم تطورا كبيرا مقارنة بالأيام الماضية، حيث يمثل انخفاضًا كبيرًا عن الأرقام الأعلى المسجلة في الأيام الأخيرة منذ تطبيق طريقة تشخيص أوسع، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143 حالة، ليصل إجمالي عددها في الصين إلى 1523 وفاة، وبذلك يبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 66492 حالة، وفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية.





وانتشر فيروس كورونا أو "كوفيد- 19"، وهو مرض ناشئ عن شكل جديد من فيروسات كورونا، إلى أكثر من 20 دولة منذ ديسمبر، عندما ظهرت أولى الإصابات في وسط الصين.





ويصادف اليوم السبت ثان يوم يشهد انخفاض عدد الحالات الجديدة بعد ارتفاع حاد يوم الخميس، عندما بدأت مقاطعة هوبي الأكثر تضررًا في تضمين التشخيص السريري في إحصاء المرضى الرسمي.





وباستخدام النطاق الواسع للتصنيف، أبلغت المقاطعة الواقعة بوسط الصين عن 15152 حالة، بما في ذلك 1332 حالة تم تشخيصها باستخدام تحليلات الأطباء وتصوير الرئة، مقارنة بالمعيار السابق للاختبارات المخبرية.





وأوضحت السلطات الصحية في هوبي أن الطريقة الجديدة قد اعتمدت لتسهيل العلاج في وقت مبكر لأولئك المشتبه في إصابتهم بالعدوى.