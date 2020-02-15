تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وتقوية عضلات الكتف، وتساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على شاشة "صدى البلد" اليوم، السبت إن هذه التمارين من الممكن ممارستها في مكان واسع أو المنزل ولا تحتاج إلى الذهاب لصالة "الجيم".

وأضاف الكابتن حسام أبو هاشم أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصص للجزء الأسفل من الجسم، وتمارين "الكارديو" وتعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات.

وأشار خبير اللياقة البدنية إلى أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.