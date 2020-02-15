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تحية للاعبي الزمالك.. رشا مجدي: الأعلام المصرية مرفوعة في قلب الدوحة

السبت 15/فبراير/2020 - 10:42 ص
الجالية المصرية في
الجالية المصرية في قطر
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن لاعبي فريق نادي الزمالك يستحقون هذا الفوز بلقب السوبر الأفريقي عن جدارة واستحقاق، فقد فاز الزمالك الأمس الترجي التونسي بفارق 3-1 وأحرز بطولة سوبر أفريقيا، وأن المباراة كانت قوية وأظهرت قدرات فريق نادي الزمالك، قائلة "اللي شفناه امبارح كان مدرسة في الفن والهندسة".

وتابعت مجدي، من خلال حديثها في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن فوز الزمالك أعطى بهجة خاصة لاحتفالات عيد الحب ومختلفة من نوعها.

ووجهت تحية خاصة للجالية المصرية في قطر لاحتشادهم في المدرجات بعيدًا عن أي انتماء كروي، ولكن كانوا كلهم يشجعون الزمالك لأنه يمثل مصر كلها، رافعين الأعلام المصرية في قلب الدوحة، وهذا يؤكد  انتماء المصري الذي يسيطر عليه أينما كان.

فاز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة ليتوج بلقبه الرابع في المسابقة القارية، ليرسخ الهيمنة المصرية بالفوز بالسوبر الإفريقي وينفرد بالوصافة التاريخية لأبطال المسابقة، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 17 عامًا خلف الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج.

وبذلك ارتفعت الألقاب المصرية في السوبر الأفريقي إلى 10 ألقاب، للتواصل الهيمنة بفارق شاسع أمام المغرب أقرب الملاحقين بأربعة ألقاب، بينما حققت الأندية التونسية و الكونغولية 3 ألقاب.

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