تحية للاعبي الزمالك.. رشا مجدي: الأعلام المصرية مرفوعة في قلب الدوحة

ووجهت تحية خاصة للجالية المصرية في قطر لاحتشادهم في المدرجات بعيدًا عن أي انتماء كروي، ولكن كانوا كلهم يشجعون الزمالك لأنه يمثل مصر كلها، رافعين الأعلام المصرية في قلب الدوحة، وهذا يؤكد انتماء المصري الذي يسيطر عليه أينما كان.

فاز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة ليتوج بلقبه الرابع في المسابقة القارية، ليرسخ الهيمنة المصرية بالفوز بالسوبر الإفريقي وينفرد بالوصافة التاريخية لأبطال المسابقة، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 17 عامًا خلف الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج.

وبذلك ارتفعت الألقاب المصرية في السوبر الأفريقي إلى 10 ألقاب، للتواصل الهيمنة بفارق شاسع أمام المغرب أقرب الملاحقين بأربعة ألقاب، بينما حققت الأندية التونسية و الكونغولية 3 ألقاب.