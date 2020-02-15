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رياضة

حفيظ دراجي لـ «صدى البلد»: الزمالك قدم مباراة بطولية.. والترجي اختفى لهذا السبب

السبت 15/فبراير/2020 - 11:00 ص
حفيظ دراجي
حفيظ دراجي
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محمد السعيد
أشاد المعلق الجزائري، حفيظ دراجي، بالأداء المميز الذي قدمه الزمالك أمام الترجي، أمس، الجمعة، في مباراة كأس السوبر الأفريقي.


وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه أمس، الجمعة، بعد الفوز على الترجي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.


وقال حفيظ دراجي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الزمالك قدم مباراة بطولية أمام الترجي، ونجح في التتويج بكأس السوبر الأفريقي.


وأضاف حفيظ دراجي، "الترجي اختفى خلال مباراة الأمس، ولم يقدم مستواه المعهود، لأن الزمالك، كان أفضل تنظيما".


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والترجي مجددًا، نهاية الشهر الحالي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري أبطال أفريقيا.
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