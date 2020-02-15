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أخبار العالم

نتنياهو: الخطة الأمريكية للسلام لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية

السبت 15/فبراير/2020 - 10:55 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته فرض السيادة التامة على كل الضفة الغربية إلى جانب عدم قبوله بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

وشدد نتنياهو، وفق ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية، على أنه لن يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلا بعد الانتهاء من عملية مسح الأراضي على يد اللجنة الإسرائيلية الأمريكية الخاصة.

 

وأوضح أن فرض السيادة لن يتم إلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وضع خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

 

وأضاف: "مخطئ كل من يعتقد أن الخطة الأمريكية ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية"، مشددًا على أن الصفقة تفرض على الفلسطينيين شروطًا وصفها بـ"الصارمة" بهذا الخصوص.

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