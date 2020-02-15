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أخبار العالم

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب.. والجيش السوري يواصل التقدم في حلب

السبت 15/فبراير/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
عزز الجيش التركي اليوم، السبت، تواجده العسكري في شمال سوريا، حيث دفع بمزيد من آلياته العسكرية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت يواصل الجيش السوري تقدمه في هذه المحافظة وريف حلب المجاور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رتلا عسكريا تركيا مؤلفا من 50 آلية عسكرية دخل إدلب وحلب.

وتزعم أنقرة أنها ترمي من وراء ذلك إلى تعزيز نقاط المراقبة التي شيدتها هناك، في مسعى لضمان وقف إطلاق النار، وفي المقابل، يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في إدلب ومناطق في شمالي محافظة حلب.

وأدت المعارك في محافظة إدلب منذ ديسمبر 2019 إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الورش الفنية والآليات التابعة للجيش، بدأت في إزالة السواتر الترابية والعوائق على الطريق الدولي حلب- دمشق عند مدخل حلب الغربي.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري استكملت أمس، الجمعة، تأمين الطريق الدولي "حلب - دمشق" بالكامل مرورًا بإدلب وحماة بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق ودحر التنظيمات الإرهابية من جانبي الطريق الدولي.

في السياق ذاته، حررت وحدات الجيش العربي السوري بلدتي أورم الكبرى وكفرناها وجمعية الرضوان بريف حلب الجنوبي الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معه.

وتابعت وحدات من الجيش عملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي على محور أورم الكبرى وكفرناها، ونفذت رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع وتحصينات الإرهابيين في البلدتين، وخاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية أسفرت عن دحر الإرهابيين وتحرير البلدتين وجمعية الرضوان بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

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