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أخبار البلد

الفيروس ينتشر ويتمدد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في اليابان لـ 337 حالة

السبت 15/فبراير/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في اليابان إلى 337 حالة، بينهم 285 حالة على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئولي الصحة باليابان اليوم، السبت، قولهم "إن هذا يأتي عقب تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس"، مشيرة إلى أن السلطات ألغت الأحداث التي يكون فيها تجمعات كبيرة من الأشخاص.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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