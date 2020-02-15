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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أموال مؤسسة خيرية في القاهرة

السبت 15/فبراير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط نجل شقيق حارس عقار عقب تسلله من "منور" العقار، وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة مؤسسة خيرية.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة إحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، وبانتقال مباحث  القسم والمعاينة، تبين وجود كسر بباب مكتب الإدارة المالية للمؤسسة وعدم وجود آثار عنف بالخزينة.


توصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة، إلى أن وراء ارتكابها نجل شقيق حارس العقار الكائن به مقر الجمعية.

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بإعداد عدة أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم.

وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق التسلل للمؤسسة بأسلوب التسلق من "منور" العمارة وتمكنه من فتح الخزينة والاستيلاء على محتوياتها باستخدام مفتاحها الأصلى عقب عثوره عليه داخل درج المكتب، وتم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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