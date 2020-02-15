الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أموال مؤسسة خيرية في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط نجل شقيق حارس عقار عقب تسلله من "منور" العقار، وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة مؤسسة خيرية.





تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة إحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، وبانتقال مباحث القسم والمعاينة، تبين وجود كسر بباب مكتب الإدارة المالية للمؤسسة وعدم وجود آثار عنف بالخزينة.





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توصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة، إلى أن وراء ارتكابها نجل شقيق حارس العقار الكائن به مقر الجمعية.





وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بإعداد عدة أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم.



