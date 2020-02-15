الليلة.. أولمبيك آسفي يواجه الاتحاد السعودي في كأس محمد السادس للأبطال

يلتقي فريق أولمبيك آسفي المغربي نظيره الاتحاد السعودي الليلة في تمام الساعة الثامنة على ملعب المسيرة الخضراء، في إطار إياب ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-1 على ملعب الاتحاد السعودي، وقد أحرز أهداف اللقاء أيوب الكعداوي لصالح فريق أولمبيك آسفي، بينما أحرز عبد الإله سعد الملكي هدف الاتحاد السعودي.

وبات اتحاد جدة مطالبًا بالفوز أو التعادل بأكثر من هدف، حتى يستطيع خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي، أما أولمبيك آسفي فيكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.





ويدخل اتحاد جدة، المباراة وسط ظروف غير طبيعية تحيط بالفريق، على رأسها إقالة مدربه الهولندي تين كات، وإسناد المهمة لمساعده هامبورج بصفة مؤقتة.





ورغم هذه الظروف، فإن الاتحاديين يعتبرون مواجهة الغد، مباراة إنقاذ موسم الفريق، بعد أن أصبح خارج منافسات جميع مسابقات الموسم، باستثناء هذه البطولة.





وتدرب الفريق، في الأيام الماضية على ملعب نادي الوداد الرياضي، قبل أن ينتقل اليوم الجمعة إلى مدينة آسفي.





ويغيب عن اتحاد جدة، المغربي كريم الأحمدي لتراكم البطاقات، وسيكون أمام مدربه فرصة للاختيار بين محترفيه الأجانب، الحارس جروهي وبرونو أوفيني وليوناردو خيل رومارينهو وويلفريد بوني.





في المقابل، يخوض فريق آسفي المباراة وسط ظروف أفضل من اتحاد جدة، ويعتبر نتيجة مباراة الذهاب، تصب في مصلحته.



