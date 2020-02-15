AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الليلة.. أولمبيك آسفي يواجه الاتحاد السعودي في كأس محمد السادس للأبطال

السبت 15/فبراير/2020 - 02:09 م
لاعبو أولمبيك آسفي
لاعبو أولمبيك آسفي المغربي
Advertisements
القسم الرياضي
يلتقي فريق أولمبيك آسفي المغربي نظيره الاتحاد السعودي الليلة في تمام الساعة الثامنة على ملعب المسيرة الخضراء، في إطار إياب ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-1 على ملعب الاتحاد السعودي، وقد أحرز أهداف اللقاء أيوب الكعداوي لصالح فريق أولمبيك آسفي، بينما أحرز عبد الإله سعد الملكي هدف الاتحاد السعودي.

وبات اتحاد جدة مطالبًا بالفوز أو التعادل بأكثر من هدف، حتى يستطيع خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي، أما أولمبيك آسفي فيكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.

ويدخل اتحاد جدة، المباراة وسط ظروف غير طبيعية تحيط بالفريق، على رأسها إقالة مدربه الهولندي تين كات، وإسناد المهمة لمساعده هامبورج بصفة مؤقتة.

ورغم هذه الظروف، فإن الاتحاديين يعتبرون مواجهة الغد، مباراة إنقاذ موسم الفريق، بعد أن أصبح خارج منافسات جميع مسابقات الموسم، باستثناء هذه البطولة.

وتدرب الفريق، في الأيام الماضية على ملعب نادي الوداد الرياضي، قبل أن ينتقل اليوم الجمعة إلى مدينة آسفي.

ويغيب عن اتحاد جدة، المغربي كريم الأحمدي لتراكم البطاقات، وسيكون أمام مدربه فرصة للاختيار بين محترفيه الأجانب، الحارس جروهي وبرونو أوفيني وليوناردو خيل رومارينهو وويلفريد بوني.

في المقابل، يخوض فريق آسفي المباراة وسط ظروف أفضل من اتحاد جدة، ويعتبر نتيجة مباراة الذهاب، تصب في مصلحته.

وحظيت تدريبات آسفي طوال الأيام الماضية بحضور جماهيري كبير، فضلًا عن دعوات المسيرين للنادي بحشد مزيد من الجماهير، كما رصدت إدارة النادي مكافآت كبيرة للاعبين في حال بلوغ نصف النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد جدة السعودي يواجه آسفي المغربي في البطولة العربية.. اليوم

حمدالله ينفجر غضبًا على انستجرام.. لهذا السبب

الجوهرة المشعة.. تشكيل اتحاد جدة لملاقاة أولمبيك أسفي في البطولة العربية

كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي يتقدم على اتحاد جدة بهدف نظيف ..فيديو

كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي يتعادل مع اتحاد جدة في ربع النهائي.. فيديو

الشباب السعودي على بعد خطوة من المربع الذهبي للبطولة العربية

ترشيحاتنا

تعليق نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

جمال شعبان يكشف أعراضا غير متوقعة تشير إلى الإصابة بالأزمة القلبية

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

الأهلي والمصري.. أبرز الأرقام التي حققها الأهلي من المواجهة 118 مع الفريق البورسعيدي

AdvertisementS

الأهلي يحسم موقف ضم حارس بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية

السوبر المصري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

تعليق نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

حفيظ دراجي لـ «صدى البلد»: الزمالك قدم مباراة بطولية.. والترجي اختفى لهذا السبب

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. فرمان مهم من سيد عبد الحفيظ بسبب السوبر.. ليفربول من حقه منع صلاح من الأولمبياد.. والشناوي نسر الأهلي

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

«شجع ناديك بس».. ميدو يوجه رسالة إلى الجماهير

شاهد.. السوبر المصرى يجمع أحمد حسام ميدو وحسام غالي

الأهلي والمصري.. أبرز الأرقام التي حققها الأهلي من المواجهة 118 مع الفريق البورسعيدي

الهروب الكبير.. مانشستر سيتي يواجه شبح الانهيار بعد الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

بالتجمع الخامس.. الأهلى يضع حجر أساس الفرع الرابع غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسلاك الشائكة تحاصره والقمامة تحتل محيطه.. متحف طور سيناء يستغيث من الإهمال.. صور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور