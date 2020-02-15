الشباب والرياضة ترعى مهرجان يالا نلعب بينج بونج بالشيخ زايد

تقام فعاليات مهرجان رياضي كبير تحت عنوان "يالا نلعب بينج بونج" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك يومي الجمعة والسبت 21 و22 من فبراير الجاري بأحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد.





ويشهد اليوم الأول من الحدث حضور مجموعة من الفنانين ونجوم المجتمع عاشقي رياضة تنس الطاولة، وإقامة المباريات التنافسية والاستعراضية بمشاركة ناشئي المنتخب الوطنى وأيضًا نجوم المنتخب الأول الدوليين وأصحاب الألقاب الإفريقية، إلى جانب فقرات ترفيهية، بالإضافة إلى تكريم لنجوم اللعبة السابقين.





وفى اليوم الثانى سيتم تنظيم بطولتين استعراضيتين بين لاعبي تنس الطاولة والجمهور بمجموع جوائز تصل إلى عشر آلاف جنيه مقدمة من الشركات الراعية.





وأشاد معتز عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة بفكرة إقامة المباريات داخل المولات التجارية الحيوية من أجل إعادة انتشار اللعبة ثانية واكتشاف المواهب الجديدة وتعريف الجمهور بقوانين اللعبة، مشيرًا إلى أن تنس الطاولة كانت فى وقت من الأوقات لعبة منتشرة فى كل شوارع مصر.





ووجه "عاشور" الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعايته لمثل هذه الأحداث الرياضية، مؤكدًا على دور الوزارة في دعم الألعاب الفردية وأبطالها، وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء بمستوى هذه الألعاب ومساندة أبطالها في المنافسات المحلية والعالمية.





جدير بالذكر أن هذا الحدث هو الثاني في إطار كرنفال داندي مول الكبير للألعاب الفردية الأوليمبية بالتعاون مع رويال للاستثمار والتسويق الرياضي، والذي انطلق أواخر يناير الماضي، باستضافة نهائي بطولة الجمهورية للريشة الطائرة برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للريشة الطائرة، وتم تسليم تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (وسام الجمهورية للتفوق الرياضى) لأبطال المنتخب القومى تقديرًا لإنجازاتهم عن عام ٢٠١٩.





وصرح محمد جاد العضو المنتدب لشركة رويال بأن فكرة اللعب في المولات التجارية وسط الجمهور في مصر كانت فكرة اللاعبة هادية حسني بطلة مصر في الريشة الطائرة لتعريف الجمهور بأبطال الألعاب الفردية، وقمنا بتنفيذ هذه الفكرة أيضًا دعمًا لتوجهات اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة ممارسة الألعاب الفردية خارج الصالات في الميادين العامة، والشواطئ والمولات التجارية.





وأضاف "أهمية هذا الحدث تتمثل في تشجيع الجمهور من كل الفئات العمرية على ممارسة الألعاب الفردية خاصةً فئة الأطفال والشباب، لذلك قمنا بتوجيه الدعوة للأكاديميات والأندية للمشاركة في الحدث الاستعراضي، لحث أولياء الأمور على الاشتراك لأبنائهم في هذه الأندية والأكاديميات، مما له الأثر في زيادة شعبية الألعاب الفردية بين الجمهور، وزيادة رقعة المنافسة، وهذا يسهل اكتشاف المواهب والأشبال الجديدة القادرة على خوض المنافسات المحلية والدولية وتحقيق الإنجازات ورفع علم مصر في جميع المحافل الرياضية، وقالت هادية حسني لاعبة منتخب مصر والمتوجة بذهبية البطولة الإفريقية التي أقيمت في مصر الأسبوع الماضي على صفحتها على "فيسبوك" حققت أحد أحلامي بلعب مباريات الريشة الطائرة في مول تجاري وسط الجمهور مباشرة، وأشكر الأستاذ محمد جاد على مساندته وجهوده لتحقيق الحلم على أرض الواقع بالتعاون مع داندي ميجا مول، والتخطيط لإقامة بطولات أخرى لأربع ألعاب أوليمبية منهم تنس الطاولة".