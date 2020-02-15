رئيس جامعة الأزهر يتفقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام

تفقد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، يرافقه الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، الدورات التدريبية التي تنظمها كلية الإعلام بقيادة الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بهدف تنمية ورفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.









وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات وغيرها في التخصصات والمجالات المختلفة هو الارتقاء والنهوض بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه سبق ذلك تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وأيضا بالتعاون مع مركز الأزهر للتدريب والتطوير، وهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المختلفة لمواكبة كل ما هو جديد في إطار رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة.





ووجه رئيس الجامعة المشاركين في الدورة من ضرورة الحرص على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التي توفرها إدارة الجامعة، وتفعيل ما تعلموه على أرض الواقع، حتى يكونوا أدوات فاعلة في نهضة جامعتهم، والمساعدة في تكوين الطلاب تكوينا خلقيا وعلميا بما يليق بتاريخ جامعة الأزهر العريق، وكونها أقدم وأعرق وأكبر الجامعات على مستوى العالم.





ووجه فضيلته الشكر للقائمين على تنظيم الدورة والمحاضرين بها، مثمنا ما يبذلونه من جهد يصب في نهاية المطاف بدورنا المهم في تحقيق تنمية الوطن ونهضته وتقدمه.