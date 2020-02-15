التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة ساوثهامبتون وبيرنلي بـ الدوري الإنجليزي





تقدم فريق بيرنلي مبكرا، عن طريق لاعبه أشلي ويستد، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.





ونجح ساوثهامبتون في إدارك التعادل عن طريق نجمه المتألق هذا الموسم داني إنجز، في الدقيقة 18.





وسيطر ساوثهامبتون على المباراة بنسبة استحواذ بلغت 60%، وسدد 5 تسديدات من تصويبة وحيدة على المرمى، مقابل 4 تسديدات لـ بيرنلي منهم 3 كرات على المرمى.





ويحتل بيرنلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون صاحب المركز الثالث.









حسم التعادل الإيجابي 1 -1، الشوط الأاول من مباراة ساوثهامتبون وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.