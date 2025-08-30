نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو قادمًا من تشيلسي، في صفقة دائمة تمتد حتى صيف 2030.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "يسعد نادي ميلان الإعلان عن توقيع عقد دائم مع كريستوفر نكونكو، الذي انضم من تشيلسي. وقع المهاجم الفرنسي عقدًا يمتد حتى يونيو 2030".

من جانبه، ودع تشيلسي مهاجمه البالغ 27 عامًا، قائلاً: "نشكر كريستوفر على جهوده خلال الفترة التي قضاها معنا، ونتمنى له الأفضل في هذا الفصل الجديد من مسيرته".

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن ميلان دفع مبلغ 37 مليون يورو (43 مليون دولار) للحصول على خدمات نكونكو، مع إمكانية رفع المبلغ إلى 42 مليون يورو بناءً على المكافآت.

وكان نكونكو قد انضم إلى تشيلسي في عام 2023 مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه مع الفريق الإنجليزي.

وخلال فترة وجوده في تشيلسي، سجل نكونكو 18 هدفًا في 62 مباراة في جميع المسابقات.

ورغم معاناته من الإصابات في موسمه الأول مع "البلوز" (2023-2024)، إلا أنه شارك في عدة بطولات، بما في ذلك دوري المؤتمرات الأوروبي الذي فاز به تشيلسي.

يُذكر أن نكونكو قد لعب سابقًا لعدة أندية كبيرة، أبرزها باريس سان جيرمان (2015-2019) و لايبزيج (2019-2022)، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني في عام 2022.

ويأمل نكونكو في استعادة مستواه العالي مع ميلان، خصوصًا مع اقتراب مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية و المكسيك و كندا، بعدما تم استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي في دور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا في مارس الماضي.

كما سينضم نكونكو في ميلان إلى زملائه في المنتخب الفرنسي مثل الحارس مايك مينيان، في وقت يسعى فيه النادي الإيطالي للعودة إلى المنافسات الأوروبية بعد موسم صعب، أنهى فيه الدوري الإيطالي في المركز الثامن.

وبدأ ميلان موسمه في الدوري الإيطالي بخسارة على أرضه أمام كريمونيزي (1-2)، قبل أن يستعيد توازنه بفوز مهم على ليتشي (2-0) يوم الجمعة الماضي.