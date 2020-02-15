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محافظات

الحفيدة الـ 38.. أسرة فى سمالوط تحتفل بقدوم مُكمل الـ100 مليون في مصر

السبت 15/فبراير/2020 - 06:08 م
ترتيب المولودة رقم
ترتيب المولودة رقم 100 مليون في عائلتها بالمنيا
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ايمن رياض
احتفلت عائلة ياسمين رمضان ربيع عبد العزيز المولودة رقم 100 مليون على مستوى تعداد الجمهورية بـ "السبوع" وسط فرحة كبيرة من اسرتها بصفة خاصة واهالى قرية وسيلة التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا بصفة عامة.

أعربت أسرة ياسمين عن سعادتها بالمولودة وأنها تعد الحفيدة رقم 38 فى الأسرة.


قال رمضان ربيع عبد العزيز والد الطفلة ياسمين انه سعيد للغاية ان ابنته حملت رقم 100 مليون في مصر وأنها الحفيدة رقم 38 لوالدة نظرا ان لديه 4 أشقاء ذكور وبنتين .


واضاف ان ياسمين المولودة الأولى له كنا سنسميها عالية ولكن امها اسمتها ياسمين موضحا ان له 4 أشقاء كلهم يعملون في الزراعة وهو متزوج منذ عام وعرف ان ابنته رقم 100 مليون في مصر من اتصالات اقاربه واصدقائه .


كانت الساعة السكانية الرقمية للجمهورية والموجودة اعلي مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وسط القاهرة، قد أعلنت عن وصول المولود صاحب الرقم المميز100 مليون وسجل إخطار الولادة  باسم المولودة ياسمين رمضان ربيع عبد العزيز.


وقيدت المولودة بسجلات مكتب صحة سمالوط أول برئاسة الدكتور عطا اسحق وكاتب الصحة عيسي عبد الحكيم ورئيسة تمريض المكتب حنان حامد برقم 612.


الطفلة مولودة بتاريخ 8 فبراير 2020 الساعة الثانية ظهرا والدها يدعي رمضان ربيع عبد العزيز محمود 22 عاما من قرية وسيلة التابعة لمجلس قروي منقطين بسمالوط ويعمل مزارعا ووالدتها جهاد محمد أحمد 20 عاما من نفس القرية وقام بالإخطار عن الطفلة جدها .


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الحفيدة الـ 38.. أسرة فى سمالوط تحتفل بقدوم مُكمل الـ100 مليون في مصر
الحفيدة الـ 38.. أسرة فى سمالوط تحتفل بقدوم مُكمل الـ100 مليون في مصر
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