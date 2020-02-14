AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل افتتاحه.. تعرف على مقتنيات معرض شهداء مذبحة داعش بليبيا داخل مطرانية العور بسمالوط

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:20 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
بعد  5 سنوات علي مرور مذبحة داعش بليبيا بذبح 21 قبطيًا من أبناء مركز سمالوط بمحافظة المنيا بمدينة سرت الليبية قرر الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط إنشاء معرض للشهداء بمدخل مطرانية العور والتي أمر بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما للشهداء. 

وكشف القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط في تصريحات خاصة لصدي البلد تفاصيل تصميم تماثيل شهداء ليبيا ووضعها في مدخل الكنيسة، قائلا إن الفكرة نابعة من الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وطحا الأعمدة بوضع تماثيل للشهداء وخلفهم تمثال للسيد المسيح وهو يحتضنهم، إذ يكون تمثال المسيح على مساحة 4 أمتار، وترص تماثيل الشهداء في شكل أفقي مدرج بـ7 تماثيل ثم 6 ثم 5 ثم 3، على أن يوضعوا في مدخل الكنيسة، إذ وضع تصور وبدأوا عمل جلسات ورؤية للمشروع.

وأوضح داود أن الأنبا بفنوتيوس أحضر أستاذ نحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، لتنفيذ التماثيل، والتي استغرقت نحو 4 أشهر وأمر بجعل جميع النوافذ الزجاجية بالكنيسة بها صور الشهداء، ثم جعل المزار الخاص بالشهداء به لافتات كبيرة بصورهم وسيرة عنهم من حياتهم في ليبيا وفي بيوتهم، وكلّل هذا العمل بتماثيل لهم والمسيح يحتضنهم الأمر الذى أسعد أسر الشهداء.

وأضاف أن كنيسة شهداء الإيمان أمر ببنائها الرئيس عبد الفتاح السيسى تخليدا لذكرى 21 من شهداء الوطن وتقام الكنيسة فى مدخل القرية على مساحة تقارب 8 قراريط بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه، وهى عبارة عن منارة مرتفعة ومبنى داخلى مكون من طابقين الطابق الأول قاعة كبرى وبجوارها قاعة مكتوب عليها مزار الشهداء وبجوارهما كافيتريا كبيرة ومساحة خضراء، أما الطابق الثانى فهى قاعة الصلوات التى يقام بها القداسات وإلى جانب هذا المبنى مبنى آخر لم يتم الانتهاء من إنشائه بعد والكنيسة محاطة بسور مرتفع يتجاوز 4 أمتار عليها أعلام مصر والكنيسة. 

وفى مدخل الكنيسة تجد 3 لافتات كبيرة إحداها للرئيس السيسى والثانية للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأخرى للأنبا يفنتيوس مطران سمالوط وخلفهم لوحة كبيرة تضم صور شهداء مذبحة داعش.

ومن المقرر أن يفتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط غدا معرض شهداء الإيمان بليبيا وعرض بانوراما وثائقية عن الضحايا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدشين كاتدرائية العذراء مريم بعد تجديدها بالجزائر بسمالوط

أهالي ضحايا مذبحة داعش بسمالوط: سعداء بمجسمات أبنائنا في ذكراهم الخامسة .. صور

إيبارشية سمالوط تُحيي الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة داعش في ليبيا .. صور

مطرانية طهطا تنظم لقاء لمدرسي الدين المسيحي

الأنبا مكاري يشارك باحتفالات ايبارشية سمالوط بتذكار شهداء ليبيا

الأنبا متاؤس يشارك في احتفالات شهداء ليبيا بإيبارشية سمالوط

ترشيحاتنا

أشرف بنشرقي يهين دفاع الترجي ويسجل الهدف الثاني للزمالك

بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.. بن شرقي يتصدر تويتر.. ومغردون: يستحق لقب بن قلبي

هدف ملغي للنادي الأهلي أمام المصري.. تعرف على السبب

الزمالك يحصل على 200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي

تلميذة تبكي فرحا بلقائه.. محمد صلاح يزور مدرسة ابتدائية بـ ليفربول

بعد أخبار ارتباطها بـ علي غزلان.. منة عرفة بـ الفستان الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لاعبو الزمالك يتسلمون الميداليات الذهبية.. وشيكابالا يرفع الكأس

أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد

دينا الشربيني تتألق مع عمرو دياب في عيد الحب بإطلالة ساحرة