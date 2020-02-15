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محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل السفير الياباني بمصر لبحث التعاون بين الجانبين ..صور

السبت 15/فبراير/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، نوكي ماساكي، سفير اليابان لدي مصر، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة. 

وأشار  المحافظ إلى العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، موضحا أن التعاون المثمر زاد بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة والجميع سعداء بذلك وخير مثال على ذلك وجود الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فضلا عن تواجد عدد ٣ مدارس يابانية بالمحافظة.

وأكد أننا نعمل علي تعزيز التعاون بين الجانبين علي كافة المستويات لاسيما في المجال الإقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الفني والمجال السياحي، مشيرا إلى استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل للجالية اليابانية بالإسكندرية.

من جانبه أعرب السفير عن رغبته فى توطيد العلاقات بين الجانبين، مضيفا أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص. وأكد علي اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر واليابان في كافة المجالات. 

وأشار إلى أنه هناك عدة مشروعات اجتماعية تدعم المجتمع المدني ومنها مركز لدعم التكنولوجيا الصناعية في منطقة غيط العنب بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال وذلك لتعزيز الكوادر المهنية، ورحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية علي كافة الأصعدة.

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