على قهوة بالعصافرة .. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بمحافظة الإسكندرية ويحرص على إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، مع الخواجة على أحد مقاهي منطقة العصافرة قبلي، حيث استمع لمطالب وشكاوي أهالي المنطقة، والتي كانت أهمها رصف شوارع المنطقة المختلفة والإنارة بها، وشبكة الصرف الصحي وتراكم مياه الأمطار ، فضلا عن مشكلات التموين والمخابز ، ومنظومة القمامة والمخلفات ، وغيرها من المشكلات .





وأكد الشريف خلال حواره مع المواطنين، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة بالمحافظة من خلال افتتاح المشروعات القومية ، التي ستنعكس على توفير كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن ، فضلا عن علاج كافة المشكلات التي يعاني منها مواطني الإسكندرية.

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وخلال إعلان المحافظ عن البدء فى أعمال تطوير المنطقة بالكامل فوجىء بعدد كبير من الشكاوى وهو الأمر الذى جعله يؤكد على أنه يسعى من خلال تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء إلى حل كافة مشاكل المواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أن محافظة الإسكندرية بابها مفتوح لتلقي كافة الشكاوى من خلال المنظومة ، قائلا " لن أسمح بأي تقصير مع المواطن فمكتبي مفتوح للجميع ، وسأحاسب أي مقصر في الحال.