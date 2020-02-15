AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ذكريات حزينة لـ بكاري جاساما مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 15/فبراير/2020 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الجامبي بكاري جامام لإدارة لقاء العودة للأهلي وصن داونز في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدو أن الجامبي وجهه ليس على ما يرام مع الأهلي حيث أدار باكاري جاساما 9 مباريات لـ الأهلي ونجح خلالها الأحمر في الانتصار 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات منها مباريات مصيرية.

آخر لقاء جمع بين الأهلي وصن داونز كان تحت صافرة باكاري جاساما وانتهى بفوز الأهلي 1-0.

ويرتبط جاساما بذكريات حزينة مع جماهير الأهلى خاصة أن مسئولى وجماهير القلعة الحمراء مازالوا يتذكرون الأداء الباهت للحكم الجامبى فى إياب نهائى دورى الأبطال أمام فريق الوداد المغربي نسخة 2017 الذي حسم اللقاء بهدف نظيف بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل منهما فى لقاء الذهاب بالقاهرة ليخسر الفريق الأحمر لقب البطولة .


انتصار الأهلي لم يكن كافيا لتعويض الهزيمة بخماسية في الذهاب ليودع البطولة.

الأهلي رفع لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام أورلاندو في لقاء أداره باكاري جاساما، بينما خسر لقب 2017 لصالح الوداد في النهائي مع نفس الحكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في بيان رسمي.. الرجاء المغربي يطالب بتغيير حكم مباراته أمام الترجي

الكاف يحسم جدل تعيين جاساما حكمًا لمباراة الأهلى والهلال السوداني

قبل قرعة دور الثمانية لأبطال أفريقيا.. أرقام وحقائق عن الفرق العربية الـ 6

الأهلي وصن داونز.. رغم الـ5 تاريخ المواجهات يكشف تفوق المارد الأحمر

المهمة الشاقة.. الأهلي يصطدم بـ الزمالك وصن داونز 4 مرات في 18 يوما

3 هزائم وابتعاد عن الصدارة.. نتائج صن داونز المحلية قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. صن داونز يتلقى خبرا سعيدا.. موقف الأهلي من ضم حارس بيراميدز.. رسالة ميدو إلى الجماهير

عيل حرامي وفضحني.. أب يعذب ابنه ساعتين حتى الموت في الجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أموال مؤسسة خيرية في القاهرة

أحمد حسن يفتح النار على منظمي حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الفرق بين الجواز السري والعرفي.. شيخ الأزهر يجيب

عقوبة مانشستر سيتي.. هل القرار في صالح أمير قطر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور