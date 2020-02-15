ذكريات حزينة لـ بكاري جاساما مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الجامبي بكاري جامام لإدارة لقاء العودة للأهلي وصن داونز في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





ويبدو أن الجامبي وجهه ليس على ما يرام مع الأهلي حيث أدار باكاري جاساما 9 مباريات لـ الأهلي ونجح خلالها الأحمر في الانتصار 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات منها مباريات مصيرية.





آخر لقاء جمع بين الأهلي وصن داونز كان تحت صافرة باكاري جاساما وانتهى بفوز الأهلي 1-0.





ويرتبط جاساما بذكريات حزينة مع جماهير الأهلى خاصة أن مسئولى وجماهير القلعة الحمراء مازالوا يتذكرون الأداء الباهت للحكم الجامبى فى إياب نهائى دورى الأبطال أمام فريق الوداد المغربي نسخة 2017 الذي حسم اللقاء بهدف نظيف بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل منهما فى لقاء الذهاب بالقاهرة ليخسر الفريق الأحمر لقب البطولة .









انتصار الأهلي لم يكن كافيا لتعويض الهزيمة بخماسية في الذهاب ليودع البطولة.



