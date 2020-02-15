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تعليم

التعليم تستجيب لمناشدة هاني الناظر وتتحرك لمواجهة انتشار لعبة خطيرة في المدارس

السبت 15/فبراير/2020 - 08:07 م
الطلاب في المدارس
الطلاب في المدارس
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ياسـمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية ، حذرت خلالها من أنه قد ظهرت في الاونة الاخيرة لعبة خطيرة بين طلاب المدارس ، تعتمد على قيام طالبين او طالبتين بإستدراج زميل لهما ثالث للقفز إلى أعلى واثناء القفز يقومان بعرقلته ، بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية مثل تيك توك.


وأهابت وزارة التربية والتعليم بمديري المديريات والادارات والمدارس ومسئولي الانشطة والاخصائيين النفسيين ومجالس أمناء الاباء والمعلمين توعية الطلاب من خطورة مثل هذه الالعاب وعدم ممارستها ، حرصا على سلامتهم مع التأكيد على الاهتمام بالانشطة المدرسية التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراخل التعليم المختلفة.

جاء ذلك بعد أن ناشد الدكتور هاني الناظر، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أولياء الأمور والمسئولين في التعليم بضرورة تحذير الأولاد والبنات في المدارس من لعبة سخيفة في منتهي الخطورة بدأت تنتشر في بعض المدارس في مصر منقولة عن تطبيق اسمه TikTok.


وقال هاني الناظر، إن اللعبة تقوم على استدراج طالبين أو طالبتين زميل ثالث لهما بحجة اللعب معهما من خلال قفزهم جميعًا معًا إلى أعلى وأثناء قفزه يقومان بـ "دفعه في الهواء" فيقع علي ظهره لإضحاك الجميع، مؤكدا أن هنا تكمن الخطورة فقد تحدث وفاة مباشرة نتيجة ارتطام الرأس بشدة على الأرض.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع انتشار لعبة PUBG  في الفترة السابقة، قد أرسلت أيضا تعليمات رسمية لجميع المديريات والمدارس، أوصت خلالها بالاهتمام بتوعية الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس، بخطورة الألعاب الإلكترونية بصفة عامة ولعبة PUBG بصفة خاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها المرسلة للمديريات والإدارات والمدارس في ذلك الوقت، بأن هذه الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى انتشار الأمراض النفسية المرتبطة بالوحدة والعزلة والاكتئاب، وانتشار العنف والجريمة وتسهيل الأنشطة الإجرامية، والترويج للمخدرات والأعمال الإرهابية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم أن هذه الألعاب تؤدي كذلك إلى ارتكاب بعض جرائم القتل وحدوث بعض حالات الانتحار، وتعزيز حب الانتقام وإيذاء الآخرين لما تحتويه من مشاهد عنف، وانتشار الأفكار الهدامة التي تشجع على تحدي القانون والسرقة والقتل وتدمير المباني، ونشر ثقافة استخدام السلاح والتعريف بالأنواع المختلفة للأسلحة والذخائر.
التعليم تستجيب لمناشدة هاني الناظر وتتحرك لمواجهة انتشار لعبة خطيرة في المدارس
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