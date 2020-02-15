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مرأة

لـ صحة شعرك.. أهم الخطوات للقضاء على بهتان الشعر واستعادة لمعانه

السبت 15/فبراير/2020 - 11:00 م
صحة الشعر
صحة الشعر
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نهى هجرس
تعانى العديد من الفتيات من مشكلات الشعر، والتى تعد من أبرز بهتان الشعر وعدم ظهور نعوميتة، ويفضل الكثير منهن اتباع الوصفات الطبيعية للقضاء على مشكلات الشعر.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الخطوات الطبيعية التى تقضي على مشكلات الشعر.. 

- احرصي على تغذية الشعر بتناول الفواكه والخضروات الورقية والأطعمة الغنية بالحديد والزنك والأوميجا 3 وفيتامينات "أ" و"ب" و"هـ"؛ لأن صحة الشعر تبدأ من الداخل أولًا.

- ابتعدي عن استخدام المستحضرات التجميلية أو الصبغات أو الشامبوهات الغنية بالمواد الكيميائية التي تضر بشعرك، وخاصة التي تدخل في مكوناتها المواد المعروفة بأنها تؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وجفافه وبهتانه مع الوقت، واستبدليها بشامبوهات صحية مغذية ومرطبة للشعر، خصوصًا تلك التي تحتوي على فيتامين "هـ"، لأنه مفيد جدًا للشعر ويعزز من لمعانه.

اقرأ أيضًا

- احرصي على عمل حمام زيت مرة واحدة أسبوعيًا من خليط من الزيوت الطبيعية المفضلة إليكِ، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها شعرك ليصبح صحيًا ولامعًا.
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