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أخبار العالم

إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

السبت 15/فبراير/2020 - 09:02 م
إطلاق صاروخين من
إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام عبرية ، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

أوضحت أن صافرات الإنذار دوت في موقع كيسوفيم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

وذكرت أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في مناطق مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول" بغلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة قبل قليل فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".
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