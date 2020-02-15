إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية ، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.





أوضحت أن صافرات الإنذار دوت في موقع كيسوفيم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.





وذكرت أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في مناطق مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول" بغلاف غزة.



