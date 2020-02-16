للطلاب والمعلمين .. تعرف على تفاصيل المشروع الوطني للقراءة وشارك لتربح مليون جنيه

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسبوع الجاري سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع الوطني للقراءة والذي تقدر الجائزة الأولى فيه بــ مليون جنيه.





وقال وزير التربية والتعليم ، إنه وفقا لضوابط المشروع الوطني للقراءة ، فلا بد وأن يقرأ الطالب المشارك ما لا يقل عن 30 كتابا، لافتًا إلى أن بعض الجوائز تصل إلى 50 و100 ألف.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المشاركة في المشروع الوطني للقراءة ، متاحة لكل من طلاب المدارس والجامعات والمعلمون، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل المشروع القومي للقراءة :





يعد المشروع الوطنـي للقـراءة هـو مشروع ثقافـي تنافسـي مســتدام يهــدف إلــى توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتــعلم و يفـكر و يـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030 ، ويتوافـق مع أجندة وزارات الـتربيـــة والتـعليــم والتـعليــم العـالــي والثـقافـــة ورؤيــة الأزهــر الشــريف وسالتــه.





وبالنسبة لـ التنافس المعرفي في هذا المشروع ، فهو خاص بالتنافس بين جميع طلبة جمهورية مصر العربية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين





ويتم المشاركة من خلال المدرسة أو المعهد فقط ، حيث لابد من قراءة 30 كتابا باللغة العربية، وتلخيصها في مُدَوَّنَتيْ الإنجاز ، و يكون التلخيص للصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي في الموقع الإلكتروني ، على أن تكون القراءة طوال العام ، ويتم الاحتفال بالفائزين في أبريل من العام التالي



أما عن الفئات المسموح لها بالمشاركة فهي كالتالي : الصفان الأول والثاني الابتدائيان ، و الصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي ، و الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي ، و الصفوف من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي





وبالنسبة لمعايير الكتاب المقروء : 30 كتابا باللغة العربية ، لا تقل عدد صفحات الكتاب عن لا تقل عن 15 – 85 حسب الصف الدراسي

وبالنسبة للمحتوى فيمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة ، على أ لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 2- 5 مجالات حسب الصف الدراسي.





وبالنسبة لمراحل التصفيات فتتمثل في 4 مراحل كالتالي : الأولى تتم على مستوى المدرسة/المعهد حيث ترشح المدرسة/المعهد طالبا واحدا من كل فئة ، أما المرحلة الثانية فتتم على مستوى الإدارة التعليمية/الأزهرية ويتم فيها ترشيح طالب واحد من كل فئة ، أما المرحلة الثالثة فتتم على مستوى المديرية/المنطقة الأزهرية و يتم فيها ترشيح خمسة طلاب من كل فئة لكل مديرية وطالب واحد من كل فئة لكل منطقة أزهرية ، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فتتم على مستوى الجمهورية: ويتم ترشيح الخمسة الأوائل من كل فئة ، حتى يتم الوصول إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية وفيها يتم اختيار الأول على كل فئة، والأول على مستوى الجمهورية.





أما عن تفاصيل المنافسة بالنسبة للمعلمين ، فيتم التنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين

وتتمثل آليات التطبيق فيما يلي : يملأ المعلم بنفسه استمارة التسجيل الإلكترونية ، ويجب قراءة 30 كتابا باللغة العربية،وتلخصيها في الموقع الإلكتروني ، على أن تكون القراءة طوال العام ، و تنطلق المنافسة رسميًا في سبتمبر من كل عام، ويتم الاحتفال بالفائزين في أبريل من العام التالي

وبالنسبة لمعايير الكتاب المقروء ، فلابد من قراءة 30 كتابا باللغة العربية ، ومسموح بالقراءة في جميع مجالات المعرفة الملائمة لمستوى المعلمين ، ولكن يجب أن يغطي ما لا يقل عن خمسة مجالات عرفية أساسية وتكون كالآتي: خمسة كتب على الأقل في الجانب المهني ، وخمسة وعشرين كتابا آخر في مجالات الثقافة العامة والمعارف

وبالنسبة لمراحل التصفيات فتتمثل في : المرحلة الأولى على مستوى المدرسة/المعهد و يتم فيها ترشيح معلم واحد من كل مدرسة/معهد ، والمرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية/أزهرية و يتم فيها ترشيح معلم واحد من كل إدارة تعليمية/الأزهرية ، أما المرحلة الثالثة فتتم على مستوى المديرية/المنطقة الزهرية وفيها يتم ترشيح العشرة الأوائل على مستوى كل مديرية/منطقة أزهرية ، يتم ثم اختيار الثلاثة الأوائل من كل مديرية ،والأول فقط من كل منطقة ازهرية للمشاركة في التصفيات النهائية ، أما المرحلة الرابعة فتتم على مستوى الجمهورية و يتم فيها ترشيح العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية ، ثم يرتبون من الأول إلى العاشر

ويحصل الفائز الاول على مستوى الجمهورية على جائزة مليون جنيه و يحصل على لقب المعلم المثقف



وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمشروع في : تنميـة الوعـي بأهميـة القـراءة لدى المجتمـع المصـري؛ لتحقيـق المشـهد الثقافـي المنشـود. ، و تمكـين الأجيال من مفاتيـح الابتكار عـبر الـقراءة الإبداعية النــاقدة المنتجــة للمعرفــة ، و تعـزيز الـحس الوطني والشـعور بالانتمـاء عبـر دعـم القيم الوطنيـة والإنسانيـة ، وإثراء البيـئة الثقافـية فـي المدارس /المعاهد والجامـعات بما يدعم الحوار البنـاء والتسـامح وقبول الآخر ، وتشجيـع المشـاركات المجتمعية الداعمة للـقراءة ، والعنايـة بكتـب الناشئـة عبر إثراء المكتـبات ورفــع جــودة المحتـوى والإخراج ، وتقديـم مشــروع ثقافـي نموذجـي مستــدام قائــم علــى أسـس علميـة لتشجيـع مشـروعات مماثـلة.



