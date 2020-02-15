ألبوم رامى جمال 2020.. لو على النسيان أحدث الأغانى.. فيديو

طرح الفنان رامى جمال اغنية "لو على النسيان" من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة نجوم ريكوردز على موقع يوتيوب ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدى" فى 2020.





ويذكر ان اغنية لو على النسيان من كلمات: رقية عبد العزيز، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي وتسجيل كريم عبد العزيز.





وأعلن المطرب رامى جمال من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر " عن موعد طرح آخر خمس أغنيات من ألبومه الجديد " أنا لوحدى " .





وكتب رامى جمال " الـ ٥ أغاني الباقية خلال ساعة يبقوا معاكم".





كانت الشركة المنتجة "نجوم ريكوردز" طرحت ألبوم الفنان رامي جمال الجديد بعنوان "أنا لوحدي" على مدار يومين، حيث تم طرح 6 أغانٍ أمس، الجمعة، ويتم استكمال باقى أغانى الألبوم اليوم ، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال أيام.