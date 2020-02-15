AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ألبوم رامى جمال 2020.. لو على النسيان أحدث الأغانى.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:47 م
رامى جمال
رامى جمال
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرح الفنان رامى جمال اغنية "لو على النسيان" من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة نجوم ريكوردز على موقع يوتيوب ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدى" فى 2020. 

ويذكر ان اغنية لو على النسيان من كلمات: رقية عبد العزيز، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي وتسجيل كريم عبد العزيز.

وأعلن المطرب رامى جمال من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر " عن موعد طرح آخر خمس أغنيات من ألبومه الجديد " أنا لوحدى " .

وكتب رامى جمال " الـ ٥ أغاني الباقية خلال ساعة يبقوا معاكم".

كانت الشركة المنتجة "نجوم ريكوردز" طرحت ألبوم الفنان رامي جمال الجديد بعنوان "أنا لوحدي" على مدار يومين، حيث تم طرح 6 أغانٍ أمس، الجمعة، ويتم استكمال باقى  أغانى الألبوم اليوم ، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم ريكوردز تكشف عن البوستر الرسمي لألبوم رامى جمال أنا لوحدي

رامي جمال يطرح كليب سقف من ألبومه الجديد أنا لوحدي.. غدا

رامي جمال يتجاوز 6 ملايين مشاهدة بـ سقف.. فيديو

فيديو.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد مع "نجوم ريكوردز"

رامي جمال يتصدر يوتيوب بـ «لقلبك سلام» بعد طرحها بساعات قليلة

رامى جمال: محدش يسمع أغنيتى الجديدة.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

بـ 3 أمتار تول وذيل فرنساوي.. منة عرفة بـ فستان الزفاف.. شاهد

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

القصة الكاملة للصيني مصاب فيروس كورونا في مول سيتي ستارز

ضبطها زوجها مع عشيقها.. تفاصيل جديدة بشأن فضيحة إلهان عمر الغرامية

بإطلالة ملائكية | هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة.. صور

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات