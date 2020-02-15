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الصحة: مصر لديها خطة تأهب واستعداد للتعامل مع فيروس كورونا.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 11:05 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية لديها خطة تأهب واستعداد للتعامل مع أي حالة مشتبه بها بفيروس كورونا.


وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فور اكتشاف وجود أجنبي حامل لفيروس كورونا تم إخلاء المبني الذي كان يعمل به مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على المتواجدين فيه وتم تطبيق العزل الذاتي لهم.


وأشارت إلى أنه تم إرسال مجموعة من الأطباء لمنظمة الصحة العالمية للتدريب على التعامل مع المرض.


وكشفت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت إلى مصر كواشف تستخدم في كشف الحالات المصابة بكورونا كاشفة أن ثمنها مرتفع للغاية.
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