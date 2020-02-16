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رياضة

شيكابالا يرفع كأس السوبر أمام مطار القاهرة وسط تفاعل الجماهير.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي - كيرلس صلاح
رفع محمود شيكابالا كابتن فريق نادي الزمالك  كأس السوبر الأفريقي أمام صالات مطار القاهرة الدولي، تحية للجماهير الحاشدة، التي تتواجد في استقبال بعثة النادي، العائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.

واستقبلت جماهير الزمالك اللاعبين في مطار القاهرة الدولي، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، التي حرصت على رفع علم مصر والنادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة. 

كان نادي الزمالك حقق البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري والتي تقام في الإمارات والمقرر لها الخميس القادم من شهر فبراير الجاري.
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