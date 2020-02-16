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مرأة

الكحل والسكر أغربها.. 5 عادات يومية تسبب تجاعيد البشرة

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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رشا عوني
يعاني الكثير من ظهور التجاعيد على البشرة في سن صغيرة سواء حول العينين أو الفم أو في الجبين، وهناك العديد من الكريمات الجاهزة التي تعالج هذه المشكلة بسهولة بالإضافة إلى بعض الوصفات الطبيعية . 

موقع thehealthy أكد أن هناك بعض العادات التي نفعلها يوميا تتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة على الوجه وهي : 

١- طريقة وضع الكحل، فعندما تقوم الفتيات بشد الجفن للاسفل كي تضع الكحل على الجفن ، فهذه الطريقة مع تكرارها تؤثر على الجلد الحساس حول العينين .

٢- التحديق في الهاتف أو الكمبيوتر لفترات طويلة فذلك يسبب تقلص  العضلات وتجعد الجلد . 

٣- استخدام العدسات اللاصقة ، فطريقة ارتدائها هي المشكلة التي تسبب تجعد البشرة ، حيث تقم الفتيات بشد الحاجبين لفتح العينين ووضع العدسات، مما يسبب تجعد الجلد مع تكرار الحركة .

٤- تناول السكر ، فهو ضار بصحة البشرة حيث يسبب تكون مادة تضر بالكولاجين و الايلاستين مما يسبب ظهور التجاعيد و ترهل الجلد .

٥- قلة النوم ، حيث أكدت العديد من الدراسات أن قلة النوم تؤثر على شكل البشرة و الجلد والعينين ويؤثر على الخلايا ويجعل البشرة باهتة . 
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