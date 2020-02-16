إزالة 13 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز فرشوط

قال اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة.
وأوضح محافظ قنا، بأن الحملة نجحت في إزالة 3 حالات تعد بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعد بالمباني علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 1454 متر مربع، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأضاف محافظ قنا، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة وحتي الآن بلغت 73 حالة تعد بالزراعة بمساحة 310 أفدنة و19 قيراطا و22 سهما، بالإضافة إلى إزالة 150 حالة تعد بالمباني بمساحة 228 ألفا و641 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
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وأشار محافظ قنا، إلى أن أعمال الإزالة تشمل كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.