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اقتصاد

المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع كليات الريان الأهلية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:28 ص
المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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آية الجارحي

توقع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويمثلها الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، وكليات الريان الأهلية بالمدينة المنورة ويمثلها الدكتور عبد الغني الحربي، مدير كليات الريان، يوم الثلاثاء القادم، مذكرة تفاهم على هامش فعاليات الملتقى العربي الثاني للقيادات الجامعية.


وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني بأن المذكرة تعبر عن الرغبة المشتركة للطرفين للتعاون في عقد مؤتمر عربي لإدارة السياحة العلاجية خلال شهر أكتوبر 2020 بالمدينة المنورة، وتتضمن المذكرة برنامج العمل لإعداد وتنفيذ المؤتمر من جميع جوانبه العلمية والتنظيمية.


وتعكس مذكرة التفاهم دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية كبيت الخبرة العربي المعتمد من جامعة الدول العربية في مجال التدريب والاستشارات والفعاليات، كما تجسد اهتمام كليات الريان الأهلية بتطوير القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الصحية في التخصصات الطبية والصيدلية، وتعزيز التعاون العلمـي والفنـي مع المنظمات الإقليمية والدولية.

 

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