AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16-2-2020

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:37 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
Advertisements
علياء فوزي
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 16 فبراير 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 689 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 16 فبراير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 689 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وجرام الذهب عيار 24، 787 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الأحد، عيار 18، حوالى 591 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 459 جنيها.


السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24489 جنيها للأوقية.


الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5512 جنيها. 

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا للشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2020

ارتفاع جديد بـ6 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات

سعر الذهب اليوم الأحد

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 12-1-2020

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-1-2020

ارتفع جنيهين.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

بسبب الشماريخ.. القبض على بعض جماهير الزمالك فى مطار القاهرة.. فيديو

الخطيب نجمي المفضل.. محمد عمارة: أدفع ثمن دعم محمود طاهر في الانتخابات

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

أخبار التوك شو .. مرتضى منصور: الفيفا هدد قطر بسحب تنظيم كأس العالم 2022 بسبب الزمالك .. الطيار الموقوف يعترف بخطئه في واقعة محمد رمضان

صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب