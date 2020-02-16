لن تصدق .. ضع الليمون على شعرك يوميا وشاهد ما الذي يحدث

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رضوى حسام يعتبر الليمون من العناصر الأساسية في المطبخ، فمن المعروف أنه يتم استخدام الليمون في الطعام، أما عن استخدام الليمون في عالم الجمال فيتم استخدامه لعلاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب، لكن مالا يعرفه البعض أنه يتم استخدام الليمون للعناية بالشعر.

كشف موقع " health line " عن فوائد الليمون للشعر، وتشمل : إن حامض الستريك في عصير الليمون هو مفتح طبيعي للشعر ، فـ الليمون عامل مؤكسد يبيض الشعر عن طريق تقليل صبغة لون شعرك ، أو الميلانين عندما يتعرض لأشعة الشمس ، فإن حامض الستريك يسرع عملية التبييض، تميل تأثيرات البرق لعصير ا لليمون إلى العمل بشكل أفضل مع ألوان الشعر الأخف ، مثل الأشقر والبني الفاتح.

- لتفتيح شعرك بعصير الليمون ، جرب إحدى الطرق الثلاثة التالية: • تمييع عصير الليمون الطازج في الماء وشطف شعرك معها. • امزج بضع قطرات من زيت الليمون الأساسي في زيت ناقل وكوب من الماء وضعيه على شعرك. • سحق أقراص فيتامين C وإضافتها إلى الشامبو للحصول على تأثير تفتيح تدريجي.

بغض النظر عن لون شعرك ، فإن عصير الليمون يمكن أن يجعله يبدو أكثر إشراقًا ، خاصة بعد أن تكون في الشمس. وللحصول على أفضل النتائج ، أضف ملعقتان كبيرتان من خل التفاح إلى شطف عصير الليمون الذي تختاره وزع بشكل متساوٍ على شعرك واتركه لبضع دقائق قبل وضع المكيف والشطف.

فوائد حمض الستريك في الليمون يمكن أن تعالج جذور مشاكل شعرك، خاصة مشاكل الشعر الدهني وقشرة الرأس، فالاعتماد على الليمون في شطف الشعر يساعد بشكل كبير في التخلص من القشرة.



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