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محافظات

محافظ بني سويف يطلق إشارة البدء للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم إشارة البدء للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مركز صحة ثالث بندر بني سويف، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد 16 فبراير الجاري  وحتى الأربعاء 19 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.


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واطمأن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة  من سن يوم حتى 5 سنوات، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق بإعداد بعمل تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة  ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة  لتحقيق المستهدف من الحملة.

 

وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يصل إلى 559 ألف و696 طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و194 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1562 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 228 فرقة ثابتة و1334 متحركة ،مشيرا إلى تكليفاته  لرؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى ،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أن استراتيجية العمل بالحملة،والتي تم عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تعتمد على التجريع(التطعيم) من منزل إلى  منزل ومن شقة إلى أخرى بواسطة الفرق المتحركة والتي سيتم دعمها بالفرق الثابتة في المواقع ذات التردد العالي للأطفال ، وذلك خلال فترة الحملة التي تستمر على مدار 4 أيام متصلة.


محافظ بني سويف يطلق إشارة البدء للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
محافظ بني سويف يطلق إشارة البدء للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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