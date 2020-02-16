الدولار يواصل انخفاضه فى 6 بنوك اليوم الأحد

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2020 فى نحو 6 بنوك عاملة فى مصر.
انخفض سعر الدولار الأمريكى فى مصرف أبوظبى الإسلامى ليسجل 15.68 للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وتراجع الدولار فى بنك مصر إيران ليسجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
وسجل الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
وتراجع الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك "التجارى الدولى CIB و المصرف المتحد ) نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.
قدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.06 جنيه.
وقدم البنك التجارى الدولى CIB أقل سعر للبيع الدولار بقيمة 15.71 جنيه.