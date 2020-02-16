AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يواصل انخفاضه فى 6 بنوك اليوم الأحد

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:27 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
علياء فوزي
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى  بمستهل تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2020 فى نحو 6 بنوك عاملة فى مصر.


انخفض سعر الدولار الأمريكى فى مصرف أبوظبى الإسلامى ليسجل 15.68 للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


وتراجع الدولار فى بنك مصر إيران ليسجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

 
وسجل الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.


وتراجع الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


وسجل الدولار فى بنوك "التجارى الدولى CIB و المصرف المتحد ) نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.


قدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.06 جنيه.

 

وقدم البنك التجارى الدولى CIB أقل سعر للبيع الدولار بقيمة 15.71 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 31 -12- 2019

الدولار يواصل انخفاضه فى 11 بنكا اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

هبوط الدولار فى 12 بنكا .. اعرف سعره الآن

هبوط الدولار فى 8 بنوك..اعرف سعره الآن

ترشيحاتنا

بعد أسبوعين من الحجر الصحي .. كوريا الجنوبية تكشف حالة مواطنيها العائدين من الصين

بيلوسي تكشف سر تمزيق خطاب ترامب

زوجته ليست منتقبة.. صاحب جلسة العريس والمانيكان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الواقعة

الإسماعيلي والرجاء.. موعد مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة

قرار عاجل من محافظ إسكندرية لإزالة التعديات الحاجبة لرؤية البحر

بعد تغيير أسعار البنزين في السعودية.. أرامكو توضح الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن