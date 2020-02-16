الدولار يواصل انخفاضه فى 6 بنوك اليوم الأحد









انخفض سعر الدولار الأمريكى فى مصرف أبوظبى الإسلامى ليسجل 15.68 للشراء و 15.78 جنيه للبيع.









وتراجع الدولار فى بنك مصر إيران ليسجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وسجل الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.









وتراجع الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.









وسجل الدولار فى بنوك "التجارى الدولى CIB و المصرف المتحد ) نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.









قدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.06 جنيه. وقدم البنك التجارى الدولى CIB أقل سعر للبيع الدولار بقيمة 15.71 جنيه.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2020 فى نحو 6 بنوك عاملة فى مصر.